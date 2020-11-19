وزير الإعلام: المملكة ستكون من أوائل الدول حصولًا على لقاح كورونا

أكد أن السعودية سطرت قصة نجاح خلال الجائحة..

أكد الدكتور ماجد القصبي أن السعودية ستكون من أوائل الدول حصولًا على لقاح كورونا. وقال وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إن المملكة سطرت قصة نجاح خلال جائحة كورونا؛ حيث ارتفعت السعة السريرية 60% عن العقود الماضية. وأضاف أن المملكة أجرت 9 ملايين فحص لكورونا و12 مليون استشارة طبية، وأضافت خلال 4 أشهر 4 آلاف سرير عناية مركزة. اقرأ أيضًا: وزير الإعلام: المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يحظى بمتابعة ولي العهد

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