فنَّدت «مدة السؤال».. جامعة الإمام تعلن ضوابط اختبارات الفصل الدراسي الأول

عبر عمادة «التعليم عن بُعد»
أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضوابط اختبارات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن كل اختبار سيكون له زمن محدد وليس كل سؤال.
وذكر حساب «عمادة التعليم عن بعد» التابع للجامعة، عبر تويتر، في تنبيه له، أن «لكل اختبار مدة زمنية محددة، وذلك حسب المقرر الدراسي، علمًا بأنه لن يكون هناك وقت محدد لكل سؤال من أسئلة الاختبارات النهائية للفصل الحالي (الفصل الأول 1442هـ)».
وكانت الجامعة ذكرت- في وقت سابق- أن المدة الزمنية للإجابة عن أسئلة الاختبارات الإلكترونية الفعلية، مختلفة تماماً عن المدة الزمنية التي وضعت لأسئلة الاختبار التجريبي، فالاختبارات التجريبية وضعت فقط لقياس قدرة النظام وتعريف الطلاب والطالبات بآلية الاختبارات.
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