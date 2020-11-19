أخبار السعودية اليوم.. «الجوازات» تحدد خطوات «تصاريح السفر الاستثنائية».. وعالم فلك: كويكب يهدد 3 دول عربية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، في موعد أقصاه الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، وإلى التفاصيل:

صلاة الاستسقاء.. نيابة عن الملك أمير مكة يتقدَّم المصلين بالمسجد الحرام

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تقدم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المصلين في صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام، وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، عبر تويتر، أنها استعدت لإقامة صلاة الاستسقاء وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

«هندي» يتوقَّع تهديد كويكب لــ3 دول عربية.. ويحدد الموعد المرتقب

أوضح المتخصص في الفلك، الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أنه من المتوقع أن يكون مسار اصطدام كويكب بالأرض في عام ٢٠٣٣م، يشمل ثلاث دول عربية، هي: السعودية وعمان ومصر، موضحًا أن هذا الاحتمال ضئيل جدًا وأنه سيتبخر في الغلاف الجوي.

جلسات الصلح «عن بُعد».. وزارة «العدل» تحدد 13 خطوة للحضور

أوضحت وزارة العدل، الخطوات اللازمة لحضور جلسة صُلح عن بُعد، من خلال منصّة (تراضي)، ونشرت الوزارة، عبر تويتر، فيديوجرافا، بيّنت من خلاله الخطوات.

«الإفراغ العقاري».. قائمة بنوك جديدة تنضم لخدمة بيع ونقل الملكية إلكترونيًا

أعلنت وزارة العدل، التوسع في خدمة «الإفراغ العقاري الإلكتروني»، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وذكرت الوزارة، أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية عبر بوابة (ناجز najiz.sa)، وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو المصارف لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

البوابة السعودية للموارد البشرية.. «هدف» يعدد الخدمات

عدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الخدمات التي تقدمها البوابة السعودية للموارد البشرية، وتُعنى البوابة بتوفير محتوى مجاني متخصص وشامل ومُحدَّث باللغة العربية، وقنوات فعَّالة متعددة للتواصل، كما تتيح لاختصاصيي الموارد البشرية تحميل المحتوى والبدء بتطبيقه والعمل به وتكييفه بما يتلاءم مع مؤسساتهم.

خفض أسعار تذاكر «الخطوط السعودية» لذوي الإعاقة.. الضوابط والشروط

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمة الربط الإلكتروني مع الخطوط الجوية السعودية، وأشارت الوزارة، إلى أن خدمة الربط الالكتروني مع الخطوط الجوية السعودية لتخفيض أجور الاركاب للشخص ذي الإعاقة ومرافقه هي خدمة تكاملية مع الخطوط السعودية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومرافقيهم.

«الجوازات السعودية»: 7 خطوات للاستفادة من «تصاريح السفر الاستثنائية»

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات الاستفادة من خدمة تصاريح السفر الاستثنائية، وذلك من خلال منصة «أبشر»، ونشر الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» خطوات الاستفادة من الخدمة وهي كالتالي (الدخول على حسابك في أبشر - من أيقونة خدماتي انقر على خدمات - اختيار الجوازات - اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات - اختيار (طلب جديد( - اختيار المنطقة (المديرية العامة للجوازات( - اختيار نوع التصريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

«الأحوال المدينة» تعيد التذكير بـ5 معلومات مهمة حول بطاقة الهوية الوطنية

كشف الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر»، عن معلومات مهمة حول بطاقة الهوية الوطنية، وذلك بعد تلقي العديد من الأسئلة من المستفيدين حول البطاقة، ونشر الحساب صورة توضح أبرز الأسئلة الشائعة حول بطاقة الهوية الوطنية.

شروط نقل اللوحة من سيارة إلى أخرى.. «المرور» يوضح الخطوات

كشف المرور السعودي، عن إمكانية نقل لوحة سيارة، إلى سيارة أخرى، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة».

«الزكاة والدخل» تحدِّد مهلة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، في موعد أقصاه الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنبًا لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

«كراني» يدعو لتجهيز الملابس الشتوية: أول «زائر قطبي» يقترب

دعا خبير الأرصاد، حسن كراني، إلى تجهيز الملابس الشتوية، مع قرب قدوم أول زائر قطبي لبعض مناطق المملكة، وأشار إلى أن كتلة قطبية باردة (كأول زائر قطبي) تبدأ تحركها نهاية يوم السبت المقبل على «تبوك، وطريف، والقريات» وتأخذ مسارها التدريجي شرقًا حتى تغطي أجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية، موضحًا أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل من (3-7) درجات مئوية كفترة انتقالية مبكرة.

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