من خلال منصة تراضي..
أوضحت وزارة العدل، الخطوات اللازمة لحضور جلسة صُلح عن بُعد، من خلال منصّة (تراضي)، ونشرت الوزارة، عبر تويتر، فيديوجرافا، بيّنت من خلاله الخطوات:
أولًا: الضغط على الرابط الموجود في الرسالة النصية.
ثانيًا: الضغط على «الحصول على teams» .
ثالثًا: القيام بتحميل التطبيق.
رابعًا: فتح التطبيق والضغط على «تسجيل مجاني».
خامسًا: كتابة البريد الإلكتروني ثم الضغط على next.
سادسًا: تحديد خيار «for work» ثم الضغط على next.
سابعًا: الضغط على great account .
ثامنًا: كتابة الرمز المرسل إلى البريد الإلكتروني ثم الضغط على next.
تاسعًا: كتابة الرمز الذى يظهر على الشاشة ثم الضغط على next.
عاشرًا: ملء البيانات المطلوبة ثم النزول إلى أسفل الصفحة والضغط على set up teams.
حادي عشر: العودة إلى الرسالة والضغط على الرابط مرة أخرى.
ثاني عشر: الضغط على اختيار «الانضمام كضيف» ثم كتابة الاسم والضغط ثانية على «الانضمام كضيف».
ثالث عشر: تفعيل الكاميرا واختيار نوعها (أمامي/ خلفي) ثم تفعيل الميكرفون، وحضور الجلسة عن بعد.
#شرح_خدمة_عدلية | كيف تحضر جلسة صُلح عن بُعد عبر منصّة تراضي https://t.co/ckUOTnxvzg ؟ pic.twitter.com/c0BsoNTEoT
#شرح_خدمة_عدلية | كيف تحضر جلسة صُلح عن بُعد عبر منصّة تراضي https://t.co/ckUOTnxvzg ؟ pic.twitter.com/c0BsoNTEoT— وزارة العدل (@MojKsa) November 19, 2020
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كانت هذه تفاصيل خبر جلسات الصلح «عن بُعد».. وزارة «العدل» تحدد 13 خطوة للحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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