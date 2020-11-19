وزير الإعلام: المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يحظى بمتابعة ولي العهد

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن نهج المؤتمر هو الوضوح والشفافية.

وأضاف القصبي أن المؤتمر يحظى بمتابعة ولي العهد، وسوف يستضيف الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية.

وتابع بشأن جائحة كورونا وتعامل المملكة معها، أن السعودية أضافت خلال 4 أشهر 4 آلاف سرير عناية مركزة.