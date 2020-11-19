7 أعراض لـ«الكافيين» الزائد.. و«الصحة» توضح طريقة التعامل معه

أوضحت وزارة الصحة أعراض زيادة جرعة الكافيين اليومية التي يحتاجها الجسم التي يمكن أن تتسبب في بعض الآثار الصحية.

وحددت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الطرق المثلى للتعامل مع أعراض زيادة جرعة الكافيين في الجسم عند ظهورها.

أعراض زيادة الكافيين

أشارت وزارة الصحة إلى أن جسم البالغ يحتاج بحد أقصى إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًّا؛ أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء.

وأضافت وزارة الصحة، أن أعراضًا تظهر على الجسم عند زيادة معدل الكافيين بالجسم عن المعدل الذي يحتاجه، وتتمثل هذه الأعراض في:

– الأرق والغثيان.

– تسارع نبضات القلب.

– صعوبة التنفس.

– صداع بالرأس.

– آلام بالصدر.

– الهلوسة.

– فقدان التحكم بالعضلات.

وبيَّنت وزارة الصحة، الطرق المثلى في التعامل مع هذه الأعراض عند ظهور أحدها أو بعضها؛ وذلك باتباع الخطوات التالية:

– شرب كمية مناسبة من الماء.

– ممارسة بعض الأنشطة الرياضية الخفيفة.

– تناول غذاء صحي غني بالألياف والفيتامينات والمعادن.

وحذرت وزارة الصحة من الاستماع إلى الشائعات المتداولة عن الإفراط في تناول الكافيين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعيةً الجميع إلى استقاء المعلومات الصحية الطبية من مصادرها.

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