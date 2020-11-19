إزالة 73 من الحظائر والشبوك المخالفة بنطاق طيبة

أزالت بلدية طيبة الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، 73 من الحظائر إلى جانب عدد من الخيام و«الشبوك» المخالفة، والتي كانت تشكل خدشاً للمنظر العام، ومصدرا للتلوث البيئي.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية، م. محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة التابعة رصدت عدداً من المخالفات، والتي تمثلت في الإحداثيات والحظائر العشوائية في غير الأماكن المخصصة، حيث جرت إزالتها فوراً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجولات المستمرة على النطاق، وإزالة جميع المخالفات من الحظائر وغيرها، والمقامة بطرق غير نظامية.