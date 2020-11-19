وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية، م. محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة التابعة رصدت عدداً من المخالفات، والتي تمثلت في الإحداثيات والحظائر العشوائية في غير الأماكن المخصصة، حيث جرت إزالتها فوراً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجولات المستمرة على النطاق، وإزالة جميع المخالفات من الحظائر وغيرها، والمقامة بطرق غير نظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 73 من الحظائر والشبوك المخالفة بنطاق طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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