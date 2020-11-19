القبض على 5 أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق

صرح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت بالقبض على 5 أشخاص، «مواطن، ونازحين، ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية السورية»، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملًا متكاملًا لارتكاب جرائمهم، وقد عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختامٍ مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، وضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال تعادل 2,500,000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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