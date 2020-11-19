شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام : المملكة ضمن أفضل 10 دول في احتواء تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

• نهج مؤتمر التواصل الحكومي الدوري هو الوضوح والشفافية

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن نهج مؤتمر التواصل الحكومي الدوري هو الوضوح والشفافية، مؤكدا أنه في حديث سمو ولي العهد نرى اللغة الواضحة، الشفافية، الأرقام، الإنجازات، والمستهدفات.. وهذا منهج المؤتمر الدوري وسيعمل عليه.

وأوضح أنه تم إجراء أكثر من 9 ملايين فحص لكورونا و12 مليون استشارة طبية، كما تم إضافة 4 آلاف سرير بزيادة 60% عن العقود الماضية، مضيفاً :" المملكة سطرت قصة نجاح خلال جائحة كورونا، وإحدى أفضل 10 دول في احتواء التداعيات الاقتصادية لكورونا.