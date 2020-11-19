فيديو..القصبي : قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن الدولة لجأت إلى رفع قيمة الضريبة المضافة منذ منتصف العام الجاري بهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية.

وأشار الوزير القصبي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إلى أن الدولة عليها التزامات ولديها مصادر دخل إو إيرادات محدودة خاصة مع تراجع أسعار النفط فكان اللجوء إلى رفع القيمة المضافة رغم أنه خيار مؤلم.

وأضاف القصبي ردًا على سؤال حول احتمال رفع الضريبة المضافة لاحقًا إن هذا القرار مثله مثل أي قرار اقتصادي يتم مراجعته ودراسته من كافة الجوانب قبل إصداره.

وشدد على دور وزارة التجارة في المراقبة على الأنشطة التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 370 ألف جولة في 13 منطقة رصدت ما يقارب 3700 مخالفة موضحًا أنه تم ضبط 25 مليون منتج من الكمامات والمعقمات وقرابة 280 طن من الأرز و500 طن من المواد الغذائية قام بعض ضعاف النفوس بتخزينها بهدف رفع أسعارها.

وأوضح أن الدولة قامت برفع قيمة المخالفات خلال الجائحة حتى وصلت إلى مليون ريال في بعض الحالات.

