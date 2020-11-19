2020-11-19

فيديو.. وزير الإعلام : السعودية من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن السعودية من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا بفضل مشاركتها في عدة اتفاقيات تتيح لها الحق في الحصول على اللقاح بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الدوري اليوم إلى أن المملكة سطرت قصة نجاح في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال الخطط الاستراتيجية الاستباقية والجهود المبذولة لمنع تفشي الوباء.

وكشف القصبي أنه تم إجراء 9 ملايين فحص طبي، وتم تقديم أكثر من 12 مليون استشارة طبية، ومرَّ موسم الحج والعمرة بسلام بفضل امتثال الجميع للتعليمات.

وأضاف أن المملكة كانت من بين أحسن 10 دول في العالم التي نجحت في مواجهة أعباء كورونا سواء في استخدام التقنية أو حوكمة الإجراءات أو الامتثال للتعليمات.

