وزير الاتصالات: ربط العالم من خلال التكنولوجيا يمثل أولوية قصوى لـ G20 

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد الله السواحه، إن نحو نصف البشر حول العالم لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت والأدوات التكنولوجية، وهو أمر غير مقبول في هذا العصر، مؤكدًا على أن هذا الأمر يمثل أولوية قصوى لمجموعة العشرين.

وتابع وزير الاتصالات، في مقابلة حصرية مع صحيفة CGTN Digital الصينية الرقمية المرموقة، قبل عقد قمة مجموعة العشرين في الرياض، أن الرقمنة مهمة للغاية لزيادة القيمة الاقتصادية أضعافًا مضاعفة، لاسيما في مثل هذا الوقت الذي لا يزال يترنح فيه العالم في ظل أزمة كوفيد-19.

وأضاف: في بداية عام 2020، حتى قبل تفشي كوفيد-19، قطعنا التزامًا للعالم بأن مجموعة العشرين هذه ستكون تاريخية، وأننا سنعمل على تحقيق الإجماع لجعل العالم يدرك فرص القرن الحادي والعشرين من خلال تمكين الأفراد وحماية الكوكب وتشكيل حدود جديدة.

وأضاف: وبعد أزمة كوفيد-19، باتت الحقيقة الواحدة التي يتفق عليها الجميع الآن هي أهمية الرقمنة، وستكون تلك نقطة الانطلاق التي ستساعدنا في تحقيق المزيد من الإجماع.

ولفت عبدالله السواحه إلى أنه رغم أهمية التكنولوجيا في حياتنا اليومية إلا أن هناك نحو 3.6 مليار شخص لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

وكانت شركة البيانات الألمانية Statista قد قالت إن نسبة انتشار الإنترنت في العالم يصل إلى 59% بإجمالي 4.57 مليار مستخدم نشط للإنترنت اعتبارًا من يوليو 2020.

وقال السواحه: وجود نصف العالم غير متصل بالإنترنت والتكنولوجيا هو أمر غير مقبول على الإطلاق، لأن هذا يعني عدم الوصول إلى منصات التعليم أو الرعاية الصحية الأساسية أو القدرة على الصمود في الحياة، مشددًا على أن الوضع قد يزداد سوءًا بسبب كوفيد-19 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.

وأشار السواحه إلى أنه تم إجراء دراسة مع الاتحاد الدولي للاتصالات أوضحت أن الإغلاق لمدة أربعة أشهر سيكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 10 تريليونات دولار في السنوات العشر القادمة، مضيفًا: وهذا هو السبب في أننا في رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، حرصنا على التوصل إلى إجماع للتأكد من أن ربط العالم غير المتصل وربط البشرية يمثل أولوية قصوى.

وأردف وزير الاتصالات: لربط العالم غير المتصل بالتكنولوجيا الرقمية فإن الأمر يكلف ما يقرب من نصف تريليون دولار؛ وذلك للتأكد من عدم ترك أي طفل خلف الركب عندما يتعلق الأمر بالتعليم، موضحًا أن الإجماع على تمويل هذه المهمة يجري العمل عليه في مجموعة العشرين.

قياس الاقتصاد الرقمي

وقال وزير الاتصالات إنه يتم وضع إطار عمل مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، موضحًا: هذا بلا شك موضوع مهم آخر للرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، فلا يمكنك إدارة ما لا يمكنك قياسه، وسيكون من المفيد بالتأكيد قياس الاقتصاد الرقمي الذي من المتوقع أن يمثل 25% من الاقتصاد العالمي في السنوات الخمس المقبلة، وسيكون بمثابة شريان الحياة للوظائف والتحول والازدهار.

وتابع وزير الاتصالات: تمكنا حتى الآن من تحليل شكل هذا الاقتصاد الرقمي وتأثيره على الوظائف وتأثيره على المحتوى المحلي للتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب؛ ولقد كان تحقيق مثل هذا الإنجاز أمر رائع بالنسبة لنا، نحن فخورون جدًا أننا توصلنا في النهاية إلى الإجماع ووقعناه معا كدول مجموعة العشرين.



