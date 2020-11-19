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محمد بن مسعود - الدمام - يرعى رئيس جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، مساء اليوم، ندوة بعنوان "تسارع عجلة التنمية والاقتصاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ" والتي تنظمها جامعة جدة ممثلة في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، ويشارك فيها عدد من أعضاء مجلس الشورى وعدد من ذوي الاهتمام والاختصاص.
وأوضح عميد كلية القرآن والدراسات الإسلامية، د. فهد العطري، أن الندوة ستناقش ثلاثة محاور رئيسية؛ يتعلق الأول منها بمسيرة عطاء وعهد من الإنجازات التنموية والاقتصادية العملاقة. يلقيها عضو مجلس الشورى الأسبق، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، د. محمد حامد نقادي.
ويتناول المحور الثاني جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وتطوير منظومة الحج والعمرة. ويلقيها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، د. سليمان بن علي الفيفي.
ويستعرض المحور الثالث الإصلاحات التنموية والتحول الوطني وفق رؤية 2030 ويناقشه عضو مجلس الشورى، عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، د. سلطان بن سعد الفارح.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 03:27 PM"تسارع عجلة التنمية في عهد خادم الحرمين" في ندوة بجامعة جدة.. اليوم
يرعى رئيس جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، مساء اليوم، ندوة بعنوان "تسارع عجلة التنمية والاقتصاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ" والتي تنظمها جامعة جدة ممثلة في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، ويشارك فيها عدد من أعضاء مجلس الشورى وعدد من ذوي الاهتمام والاختصاص.
وأوضح عميد كلية القرآن والدراسات الإسلامية، د. فهد العطري، أن الندوة ستناقش ثلاثة محاور رئيسية؛ يتعلق الأول منها بمسيرة عطاء وعهد من الإنجازات التنموية والاقتصادية العملاقة. يلقيها عضو مجلس الشورى الأسبق، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، د. محمد حامد نقادي.
ويتناول المحور الثاني جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وتطوير منظومة الحج والعمرة. ويلقيها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، د. سليمان بن علي الفيفي.
ويستعرض المحور الثالث الإصلاحات التنموية والتحول الوطني وفق رؤية 2030 ويناقشه عضو مجلس الشورى، عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، د. سلطان بن سعد الفارح.
، "تسارع عجلة التنمية في عهد خادم الحرمين" في ندوة بجامعة جدة.. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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