محمد بن مسعود - الدمام - الهيئة: المختصون يتوقعون الحدث خلال الـ48 ساعة القادمة يراقب المختصون في المركز الوطني للأرصاد احتمال تكوّن منخفض مداري في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة. وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه سيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة لاحقاً. 19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 03:20 PM الهيئة: المختصون يتوقعون الحدث خلال الـ48 ساعة القادمة "مركز الأرصاد" يراقب تكوّن منخفض مداري في بحر العرب "مركز الأرصاد" يراقب تكوّن منخفض مداري في بحر العرب يراقب المختصون في المركز الوطني للأرصاد احتمال تكوّن منخفض مداري في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة. وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه سيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة لاحقاً. الكلمات المفتاحية ، "مركز الأرصاد" يراقب تكوّن منخفض مداري في بحر العرب ،

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