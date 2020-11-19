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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن علي عبدالله المشيخص، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 22/ 4/ 1442هـ.
وذكرت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 03:18 PM
المحكمة تأمل في حضور المدعى عليه وفي حال تغيبه ستصدر حكمها غيابيًا"الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد متهم متغيب
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن علي عبدالله المشيخص، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 22/ 4/ 1442هـ.
وذكرت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
، "الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد متهم متغيب ،
المصدر : الخليج 365
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