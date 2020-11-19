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هنّأ رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات مستشارك الطبية رجل الأعمال د. علي بن إبراهيم السنيدي، القيادة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكم.
وقال "السنيدي": بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوالد القائد والإمام الراشد مقاليد الحكم للمملكة العربية السعودية، فإننا لا ننسى أن نذكر ما تتحلى به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي واقتصادي وتمكين ورغد في العيش وتلاحم وترابط بين أبناء هذا الشعب الوفي المخلص والتفافهم حول قيادتهم ووقوفهم صفاً واحداً فيما من شأنه خدمة البلاد والعباد.
وأضاف: نسير على خطى مرسومة وخارطة معلومة، مهندسها عبقري التحول والنهوض بالوطن والمواطن سمو ولي العهد محمد بن سلمان على سياسة ٢٠٣٠ التي يُرى من خلالها المملكة العربية السعودية العظمى والتي راهن سمو ولي العهد على أبناء شعبه ما جعلهم يضاعفون الجهود ويكثفون البحث عن التحصيل العلمي الفائق والنوعي.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 03:13 PM
قال: نسير على خطى مرسومة مهندسها عبقري التحول والنهوض بالوطن "ولي العهد""السنيدي" مهنئاً القيادة بذكرى البيعة: استقرار سياسي واقتصادي وتمكين ورغد في العيش
هنّأ رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات مستشارك الطبية رجل الأعمال د. علي بن إبراهيم السنيدي، القيادة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكم.
وقال "السنيدي": بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوالد القائد والإمام الراشد مقاليد الحكم للمملكة العربية السعودية، فإننا لا ننسى أن نذكر ما تتحلى به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي واقتصادي وتمكين ورغد في العيش وتلاحم وترابط بين أبناء هذا الشعب الوفي المخلص والتفافهم حول قيادتهم ووقوفهم صفاً واحداً فيما من شأنه خدمة البلاد والعباد.
وأضاف: نسير على خطى مرسومة وخارطة معلومة، مهندسها عبقري التحول والنهوض بالوطن والمواطن سمو ولي العهد محمد بن سلمان على سياسة ٢٠٣٠ التي يُرى من خلالها المملكة العربية السعودية العظمى والتي راهن سمو ولي العهد على أبناء شعبه ما جعلهم يضاعفون الجهود ويكثفون البحث عن التحصيل العلمي الفائق والنوعي.
، "السنيدي" مهنئاً القيادة بذكرى البيعة: استقرار سياسي واقتصادي وتمكين ورغد في العيش ،
المصدر : الخليج 365
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