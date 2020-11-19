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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد "العثيمين" على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 03:01 PM
"العثيمين" شدد على إدانة من يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بالمملكة بطائرة "مفخخة"
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد "العثيمين" على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
، "التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بالمملكة بطائرة "مفخخة" ،
المصدر : الخليج 365
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