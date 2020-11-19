شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر طابعا عن قطار الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «2 ريال»، بعنوان " قطار الحرمين السريع" والذي يشير الى المشروع التنموي الكبير الذي أنجزته المملكة مؤخرا لاختزال الوقت وخدمة لزوار البلد الحرام، والذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بثلاث محطات هي مدينة جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والذي يعتبر أحد أهم ركائز خطط التنمية الحديثة.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات .