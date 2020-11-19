منفذ جديدة عرعر يعكس إرادة سياسية سعودية عراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

حظي مشروع إنشاء وتحسين منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بوضعه حجر الأساس للمشـروع خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين.

أهمية افتتاح منفذ جديدة عرعر

وتولي المملكة إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر اهتمامًا كبيرًا، إذ تخطط لإنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في المنفذ، لتكون منطقة اقتصادية خاصة.

ويدعم افتتاح منفذ جديدة عرعر خطط البلدين للبدء في تنفيذ بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين، ويدعم التوجه نحو تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.

تعزيز التعاون التجاري

ويمثل افتتاح وتشغيل منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي تم اليوم، برعاية أمير المنطقة الشمالية وحضور وزير الداخلية العراقي، خطوة مهمة من شأنها نقل العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاق أوسع، إذ سيسهم المنفذ في زيادة حركة التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية.

كما تعتزم المملكة إعادة افتتاح ملحقيتها التجارية في بغداد، كخطوة مهمة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، تدعم الاستفادة من منفذ جديدة عرعر ليكون بوابة لتبادل الصادرات السعودية والعراقية.

تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين

إضافة إلى دور منفذ جديدة عرعر في تنشيط الحركة الاقتصادية، فهو يسهم في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين العراقيين، وتعزيز الروابط والامتدادات الأسرية والعشائرية بين الجانبين.

كما يضم منفذ جديدة عرعر “منطقة لوجستية” ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، ولذلك حرصت الحكومة السعودية على تنفيذه بأعلى المواصفات وتجهيزه بجميع المتطلبات الضرورية التي تخدم الهدف المشترك من إعادة افتتاحه.

رافد مهم لتعزيز التعاون

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رعى بحضور وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان الغانمي، اليوم، حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر، وذلك عقب الاتفاق على افتتاحه وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.



