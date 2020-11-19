شكرا لقرائتكم 50 سجادة فاخرة لفرش الروضة الشريفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-19 50 سجادة فاخرة لفرش الروضة الشريفة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية متابعات الخليج 365 - واس جددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فرش الروضة الشريفية بـ 50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني ، تزامناً مع المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة ورفع الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ .

وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بشكل مستمر من خلال أعمال التطهير والكشف عن درجات الحرارة وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات للمصلين فضلاً عن تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي والتقيد بالمسارات المحددة .



كانت هذه تفاصيل خبر 50 سجادة فاخرة لفرش الروضة الشريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.