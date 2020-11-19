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50 سجادة فاخرة لفرش الروضة الشريفة

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2020-11-19

50 سجادة فاخرة لفرش الروضة الشريفة

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - واس

جددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فرش الروضة الشريفية بـ 50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني ، تزامناً مع المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة ورفع الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ .
وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس بشكل مستمر من خلال أعمال التطهير والكشف عن درجات الحرارة وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات للمصلين فضلاً عن تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي والتقيد بالمسارات المحددة .

50 سجادة فاخرة تغطي الروضة الشريفة

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