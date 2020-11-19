شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب شاحنة تحمل بيتاً متنقلاً بطريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت حادثة انقلاب لشاحنة تحمل بيتاً متنقلاً صباح اليوم (الخميس)، وذلك قبل جسر الجامعة على الطريق الدولي شرق محافظة طريف. وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الحادثة، وتبين أن السائق سليم وجارٍ رفع الشاحنة واتخاذ اللازم ومعرفة أسباب الحادثة. ‏



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