شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يوضح أسباب اختلاف طول الظل من مكان لآخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الخميس، أسباب اختلاف طول الظل من مكان لآخر

وقال الزعاق في مقطع فيديو، إن الظل يعكس صورة المعكوس، وموجات الضوء تأتي بشكل مستقيم، فلو كانت الأرض مسطحة لكانت الشمس تشرق على جميع بقاع الكرة الأرضية في لحظة واحدة .

وأضاف : " ولو كانت الأرض مسطحة لكانت ظلال الأشياء متساوية لكن ظلال الأشياء مختلفة، لأن تسطح الكرة الأرضية تجعل ظلال الأشياء تختلف من بقعة دون ثانية".