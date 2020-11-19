شكرا لمتابعة خبر عن خطوة يجب فعلها في حال تعذر استلام بطاقة الهوية الوطنية من مكتب الأحوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدى إمكانية استلام بطاقة الهوية الوطنية عند إصدارها أو تجديدها إذا تعذر على الفرد الحضور لمكتب الأحوال.

وأكدت أنه يمكن للفرد في هذه الحالة أن يفوض شخص لاستلام البطاقة نيابة عنه أو يقوم بإبلاغ الموظف قبل إتمام عملية التصوير.

ونوهت بإمكانية استلام البطاقة من أى مكتب تابع لها بشرط أن يتم اختياره قبل إتمام عملية التصوير.