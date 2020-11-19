شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يحدد موعد الحالة المطرية الأولى والمناطق المتأثرة بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الباحث في الظواهر المناخية عن بدء الحالة الممطرة الأولى غدا الجمعة على عدة مناطق وتستمر حتى يوم السبت.

وقال الجهني: " الحالة الممطرة الأولى تبدأ غداً وتستمر للسبت. وأفضل المناطق مابين سواحل ‎أملج حتى ‎جدة كذلك ‎حائل وماحولها، مضيفا أن الحالة الممطرة الثانية البداية تبدأ نهاية الاسبوع القادم وتعتبر أشمل وأغزر وأقوى من الأولى بمراحل".

وأضاف: "بدأت الأزيب والرياح الرطبة في التفاعل الآن مع المنخفض المنتظر غداً وهذه بشارة خير لعموم سواحل المنطقة فهي تكدّس الرطوبة شمالاً وتنقلها من المسطحات المائية للسواحل والمناطق الداخلية"