شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف حدوث ظاهرة "المثلث السماوي" الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الخميس عن ظاهرة فلكية تحدث الليلة . كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الخميس عن ظاهرة فلكية تحدث الليلة . وقال " الزعاق " في فيديو له على حسابه الرسمي في "تويتر " أن القمر سيقترن بكوكبي المشتري وزحل الليلة وسيشكلان مثلثاً سماوياً . وأشار أن الكوكب الواضح هو كوكب المشتري والخافت زحل ، وذلك لأن كوكب المشترى أكبر الكواكب .

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