شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات إصدار تأشيرة خروج نهائي لمولود داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات، شرط إصدار تأشيرة خروج نهائي لمولود داخل المملكة. أوضحت المديرية العامة للجوازات، شرط إصدار تأشيرة خروج نهائي لمولود داخل المملكة. ‏‎‎وقالت الجوازات أن التعليمات تشترط إصدار هوية مقيم للمولود لتتمكن من اصدار التأشيرة ‏ جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الجوازات حول إجراءات إصدار تأشيرة خروج نهائي لمولود داخل المملكة.

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