شكرا لمتابعة خبر عن رئيس "سدايا": المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف رئيس هيئة البيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا " أن المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا ، وفقاً للإخبارية . كشف رئيس هيئة البيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا " أن المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا ، وفقاً للإخبارية . وساهمت حلول التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة في الحد من إنتشار الوباء وتوعية المواطنين ، بجانب التطبيقات التي سهلت الخدمات الإلكترونية بدلاً من زيارات المكاتب الحكومية لإنهاء الخدمات ، وكذلك تكنولوجيا التعليم عن بعد وتكنولوجيا الأمن وخدمات البلديات وتطبيقات وزارة الحج والعمرة لتنظيم آداء العمرة بعد إستئنافها للحد من العدوى وغيرها من التقنيات .

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