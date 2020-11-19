«كراني» يدعو لتجهيز الملابس الشتوية: أول «زائر قطبي» يقترب

دعا خبير الأرصاد، حسن كراني، إلى تجهيز الملابس الشتوية، مع قرب قدوم أول زائر قطبي لبعض مناطق المملكة.

وأشار كراني، عبر تويتر، إلى كتلة قطبية باردة (كأول زائر قطبي) تبدأ تحركها نهاية يوم السبت المقبل على «تبوك، وطريف، والقريات» وتأخذ مسارها التدريجي شرقًا حتى تغطي أجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية.

وأوضح كراني أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل من (3-7) درجات مئوية كفترة انتقالية مبكرة.

وقال كراني «جهزوا الملابس الشتوية» وتابع «احذروا التيار البارد».

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