«الجوازات السعودية»: 7 خطوات للاستفادة من «تصاريح السفر الاستثنائية»

عبر منصة «أبشر»

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات الاستفادة من خدمة تصاريح السفر الاستثنائية، وذلك من خلال منصة «أبشر». ونشر الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» خطوات الاستفادة من الخدمة والتي جاءت كالآتي: - الدخول على حسابك في أبشر. - من أيقونة خدماتي انقر على خدمات. - اختيار الجوازات. - اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات. - اختيار (طلب جديد). - اختيار المنطقة (المديرية العامة للجوازات). - اختيار نوع التصريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

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