مجموعة العشرين.. ملك الأردن يشارك بالقمة تلبية لدعوة خادم الحرمين

أعلنت الأردن، اليوم الخميس، مشاركة الملك عبد الله الثاني، في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية، كضيف شرف، يوم السبت المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشاركة الملك عبدالله الثاني، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، كضيف شرف، جاءت تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتنعقد القمة افتراضيًا يومي 21-22 من نوفمبر الحالي، في إطار الجهود الدؤوبة لمجموعة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام، في حماية الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا.

وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة، نحو 80 % من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

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