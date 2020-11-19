الزكاة والدخل تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر

وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى، و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنبًا لغرامة التأخير في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
ودعت «الزكاة والدخل» المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (infogazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
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