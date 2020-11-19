السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يتفقد منصة البث التلفزيوني الموحد



الرياض 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020م واس

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، تجهيزات وإمكانيات مركز منصة البث التلفزيوني الموحد (المنصة الإعلامية)، الذي تم إطلاقه قبل أيام.

وأوضح الحازمي، أن المنصة ستكون بمثابة الذراع التشغيلي للهيئة، وستسهم في توفير بنية إعلامية تحتية وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج الإعلامي في المملكة والشرق الأوسط بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، والتوسع في إنشاء الاستديوهات التلفزيونية للإنتاج البرامجي والدرامي ومواقع التصوير المفتوح، وتدريب الكفاءات

وقال إن المملكة تتمتع بأحد الاقتصادات الرائدة عالمياً، الذي يتميز بتنوع موارده وتمكنه من تعزيز مكانتها التنافسية في القطاعات كافة ومن ضمنها قطاع الإعلام والبيئة الخصبة التي يوفرها لجذب الاستثمارات والإسهام في تحقيق رؤية 2030 ليكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

// انتهى //

13:41ت م

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الرياض 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020م واستفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، تجهيزات وإمكانيات مركز منصة البث التلفزيوني الموحد (المنصة الإعلامية)، الذي تم إطلاقه قبل أيام.وأوضح الحازمي، أن المنصة ستكون بمثابة الذراع التشغيلي للهيئة، وستسهم في توفير بنية إعلامية تحتية وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج الإعلامي في المملكة والشرق الأوسط بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، والتوسع في إنشاء الاستديوهات التلفزيونية للإنتاج البرامجي والدرامي ومواقع التصوير المفتوح، وتدريب الكفاءات السعودية الشابة للرقي بقطاع الإعلام والإنتاج الإعلامي في المملكة.وقال إن المملكة تتمتع بأحد الاقتصادات الرائدة عالمياً، الذي يتميز بتنوع موارده وتمكنه من تعزيز مكانتها التنافسية في القطاعات كافة ومن ضمنها قطاع الإعلام والبيئة الخصبة التي يوفرها لجذب الاستثمارات والإسهام في تحقيق رؤية 2030 ليكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.// انتهى //13:41ت م0068

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