السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تنظم مؤتمر "الإرشاد النفسي السيبراني طموح وتحدي" السبت المقبل



جدة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز بعد غدٍ السبت مؤتمر الإرشاد النفسي للشباب الجامعي بعنوان "الإرشاد النفسي السيبراني... طموح وتحدي"، بمشاركة 29 جامعة و 32 باحثاً وعضواً من هيئة التدريس.

ويناقش المؤتمر 18 بحثاً وورقة علمية، تتناول أحدث الموضوعات التي تتعلق بسوء استخدام الانترنت، والمشكلات النفسية المترتبة على سوء استخدامه، والتنمر الإلكتروني وأخلاقيات العمل والعلاجات النفسية - عن بعد - ، وبرامج التدخل النفسي في الأزمات، وغيرها من الموضوعات الحديثة والمهمة، في حين يقدم المؤتمر 9 ورش مصاحبة لأعمال المؤتمر في مجال المقاييس النفسية الإلكترونية، والفنيات العلاجية الحديثة والبرامج العلاجية.

ودعا عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد، جميع المهتمين والطلبة للمشاركة والتسجيل من خلال الرابط : https://zoom.us/webinar/register/WN_Y8o_cDtrTay5pbWLQzNC5w.

// انتهى //

13:40ت م

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