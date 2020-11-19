السعودية اليوم / فتح باب القبول بالكلية التقنية في رفحاء الأحد المقبل



رفحاء 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

تبدأ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الأحد المقبل، استقبال طلبات القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ،وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة "قبولي" https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضحت الكلية أن القبول سيستمر حتى الـ 16 من شهر ربيع الآخر الجاري في تخصصات الدعم الفني، والموارد البشرية.

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13:31ت م

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