

بروكسل 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

يجتمع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية اليوم في مؤتمر بالفيديو لمناقشة تنسيق استجابات دولهم لوباء كوفيد 19 صحيا واقتصاديا.

ومن المرجح أن يركز الاجتماع أيضا على كسر الجمود المسجل على اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي والموافقة على صندوق الإنعاش الذي اعتمده الزعماء الأوروبيون في يوليو الماضي، بعد أن أوقفت المجر وبولندا يوم الإثنين عملية التصديق عليه بسبب المخاوف المتعلقة بقواعد آلية القانون.

// انتهى //

13:20ت م

0062





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قمة افتراضية أوروبية لبحث تداعيات جائحة كوفيد 19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.