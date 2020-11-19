السعودية اليوم / مقتل جنديين بهجوم مسلح على نقطة أمنية شمال غرب باكستان



إسلام آباد 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

قتل جنديان من الجيش الباكستاني وأصيب آخر بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون اليوم على نقطة أمنية بمنطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من النار على جنود مرابطين على نقطة أمنية بجنوب وزيرستان ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين تمكنوا من الفرار، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم .

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13:18ت م

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