السعودية اليوم / 50 سجادة فاخرة تغطي الروضة الشريفة



المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

جددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فرش الروضة الشريفية بـ 50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني ، تزامناً مع المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة ورفع الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ .

وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس

// انتهى //

13:15ت م

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المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسجددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فرش الروضة الشريفية بـ 50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني ، تزامناً مع المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة ورفع الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ .وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بشكل مستمر من خلال أعمال التطهير والكشف عن درجات الحرارة وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات للمصلين فضلاً عن تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي والتقيد بالمسارات المحددة .// انتهى //13:15ت م0059

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