السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة



نجران 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني ، يرافقه العميد مسعود بن علي الشهراني بمناسبة تكليفه مساعداً لقائد حرس الحدود بنجران.

وأشاد سمو أمير منطقة نجران بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية حدود المملكة.

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13:06ت م

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