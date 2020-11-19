السعودية اليوم / تسجيل 9 وفيات و 541 إصابة جديدة بـكورونا في ليبيا



طرابلس 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 541 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 76.006 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1062 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 46.793 حالة .

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12:56ت م

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طرابلس 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 9 وفيات .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 76.006 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1062 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 46.793 حالة .// انتهى //12:56ت م0054

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