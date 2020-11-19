السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 5182 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 186 حالة وفاة بالإضافة إلى 5182 إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات الصحية في بيان لها إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 545787 إصابة فيما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 15025 حالة وفاة.

// انتهى //

12:47ت م

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بروكسل 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 186 حالة وفاة بالإضافة إلى 5182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت السلطات الصحية في بيان لها إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 545787 إصابة فيما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 15025 حالة وفاة.// انتهى //12:47ت م0052

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