السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي مدير السعودية اليوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية



جدة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عبر الإتصال المرئي أمس ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج .

وبحث اللقاء سبل الاستفادة من خبرات المنظمة في وضع إستراتيجيات للملكية الفكرية ، وتطوير الجوانب التشريعية الخاصة بها ، وتوفير البيئة الملائمة للابتكار في البلدان الأعضاء .

// انتهى //

12:34ت م

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