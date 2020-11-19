السعودية اليوم / 121360 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 272 والمنومين في العناية المركزة 127.

// انتهى //

12:27ت م

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مسقط 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 121360 إصابة والوفيات 1365 بنسبة 12ر1% والمتعافين 112406 لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر92%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 272 والمنومين في العناية المركزة 127.// انتهى //12:27ت م0048

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