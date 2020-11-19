تغريدة مؤثرة من أم الطيار المفقود عبدالله الشريف

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحاطت دعوات العودة سالمًا وطمأنينة القلب بأم الطيار السعودي عبدالله الشريف الذي فقد في رحلة تدريبية في الفلبين قبل عام ونصف تقريبًا ولا تزال جهود البحث عنه مستمرة.

وعبر موقع تويتر كتبت أم الطيار المفقود تغريدة تفاعل معها الكثير من المواطنات والمواطنين حيث كتبت ” اللهم عجل بالفرج ” وشاركها الدعاء الكثير من المحبين.

وقال فهد الحربي معلقًا على تغريدة أم الطيار المفقود :” آمين اللهم أقر عينك بعودته إليك سالما معافى يا رب”، فيم علقت سارة بالقول :” اللهم يا من رددت موسى لأمه، ورددت يوسف لأبيه، ردّ عبد الله لأبويه سالما معافى من كل بأس يا أرحم الراحميـن”.

بينما علق الشريف مشهور بالقول :” يا مُخرج يونس من بطن الحوت و يا راد يوسف ليعقوب رد عبد الله الشريف لأهله سالما معافى يا رب العالمين”.

واقعة الطيار المفقود عبدالله

وكانت سفارة السعودية بالفلبين، أصدرت أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا، حول حادثة اختفاء المتدرب السعودي عبدالله خالد العياشي، خلال رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني بمدينة سان خوسيه في مايو 2019.

وأوضحت السفارة السعودية بالفلبين أنها بذلت كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من وزير الخارجية، وأنه قد سبق وصول وفد أمني سعودي عالي المستوى لجمهورية الفلبين بناءً على توجيهات خادم الحرمين للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول القضية.

استمرار جهود البحث عن الطيار المفقود

ولفتت السفارة السعودية بالفلبين إلى أن المسؤولين في السفارة يواصلون جهودهم بعقد اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة، بدءًا من رئاسة الجمهورية الفلبينية ووزارة الخارجية، ووزيري الدفاع والمواصلات الفلبينيين، وغيرها من الجهات.وذكرت السفارة مجددًا حرصها ومتابعتها لهذه القضية وسوف تقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه، راجين من الله العلي القدير أن تسفر نتائج البحث عن عودة متابعات الخليج 365 عبدالله الشريف إلى ذويه سالمًا معافى في القريب العاجل.



