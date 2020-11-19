STC: تقنية 5G تدعم المركز الإعلامي لـ قمة العشرين بالرياض

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وفرت مجموعة stc – الممكن الرقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لـ قمة العشرين لعام 2020 – خدمة الجيل الخامس 5G للمركز الإعلامي الدولي الخاص بتغطية أعمال القمة، كما دعمت المواقع الخاصة باجتماعات القمة بأحدث التقنيات التي تساهم بتمكين الخدمات الرقمية لجميع اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.

وحظي جناح stc المشارك بالمركز الإعلامي بزيارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، والذي اطلع على مساهمة المجموعة بدعم أعمال المركز الإعلامي وأيضاً الخدمات التقنية للإعلاميين المشاركين.

وكان الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي قد ثمن الدور المهم والجهود المثمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شركائها في القطاع، وخصوصاً مجموعة stc خلال العام الرئاسي التي تكللت بتحقيق نتائجها الإيجابية للأطراف المعنية.

وتشارك stc داخل مقر المركز الإعلامي بمعرض خاص بمنصة “هذه السعودية” التي تهتم بشكل أساسي بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواقع السياحية والتراث الوطني بأسلوب تقني مبتكر، لإتاحة الفرصة للإعلاميين الدوليين المشاركين بتغطية القمة للاطلاع على أبرز المواقع السياحية السعودية.

كما حرصت على تعزيز تغطيتها التقنية بتوفير أكثر من 11 موقعاً مدعوماً بأعلى السرعات، وتغطية كافة المواقع ودعمها بشبكات لاسلكية لتخدم جميع الاحتياجات الرقمية للاجتماعات واللقاءات الافتراضية، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات اللوجستية والتقنية اللازمة لها.

وقال المهندس ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc ” إننا كممكن رقمي نفخر بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في هذا الوقت المهم للمملكة، ونتطلع إلى تقديم جميع الخدمات لتحقيق أهداف هذا التعاون خلال العام الرئاسي للمملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين”.

وأضاف أن نجاح القمة الافتراضية بالمملكة هو محفز لنا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمضي قُدماً في مسيرة المملكة الرقمية، ونحن فخورون بما تحققه بلادنا من إنجازات، كوننا نحرص على تطبيق استراتيجيتنا في دعم الاستثمار البنية التحتية وتسخير كافة الحلول الذكية، وجميع الإمكانات لمواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية المستجدة.



