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2020-11-19 تقنية فرسان تبدأ القبول الأحد المقبل متابعات الخليج 365 - واس يبدأ فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان، – تقنية فرسان – الاحد القادم استقبال طلبات القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الكلية للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس علي بن محمد عيساوي أن القبول سيستمر حتى اليوم الـ 16 من شهر ربيع الثاني الحالي في تخصصات البرمجيات، والإدارة المكتبية.



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