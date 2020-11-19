اخبار السعوديه

الزكاة والدخل تمهل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حتى 30 نوفمبر

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزكاة والدخل تمهل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حتى 30 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-19

الزكاة والدخل تمهل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حتى 30 نوفمبر

لتقديم الإقرارات الضريبة عن شهر أكتوبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعَتْ الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (هنا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
ودعت “الزكاة والدخل” المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية ، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.​


كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة والدخل تمهل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حتى 30 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"