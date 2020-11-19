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الزكاة والدخل تمهل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حتى 30 نوفمبر
لتقديم الإقرارات الضريبة عن شهر أكتوبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعَتْ الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
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