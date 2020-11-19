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ضبط قائد شاحنة محملة بالحطب غطى حمولته للتمويه
تم تسليمه لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق ضبط قائد شاحنة محملة بالحطب في طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة.
وقال الحساب الرسمي لـ أمن الطرق على موقع تويتر، اليوم الخميس، إنه تم ضبط قائد الشاحنة على الرغم من تغطيته للحمولة بهدف التمويه، حيث تم تسليم السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في قرار أصدرته، عن منع إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له، أو القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.
ويشمل ذلك (أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص)، وكذلك حظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي، وذلك دون الحصول على تصريح أو ترخيص لتلك الأعمال.
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