شكرا لقرائتكم خبر عن العتيبي لـ«الخليج 365»: بيعة مباركة لقيادة الخير والعطاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفعت مدير عام معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة سارة جزاء العتيبي، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان خالص التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة المباركة، وتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في بلادنا.

واستبشرت الدكتورة سارة العتيبي بالمناسبة قائلة: إنها مناسبة سعيدة للوطن وأبنائه، وذلك لتحقيق إنجازات عظيمة ومبادرات رائدة وتطور هائل في جميع القطاعات، وهذا ما عهدنا من قيادتنا وملكنا القائد سلمان، رمز العظمة والعطاء والخير، نبراس الحزم ورائد الدعم والتمكين، بوركت إنجازاتكم وأعمالكم وعطاؤكم.

وبهذه المناسبة الغالية، نجدد الوفاء والبيعة والعهد والولاء لكم قيادتنا الحكيمة ملكنا القائد سلمان الحزم وولي العهد الداعم محمد الإنجاز، حفظ الله الملك القائد ودام عز الوطن العظيم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.