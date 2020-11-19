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أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.
ووفق "روسيا اليوم"، أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي؛ بسبب سقوطه على رقبته مما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليلاً لمعرفة نوع البكتيريا، وظهرت أنها بكتيريا "مارسا" في الصدر فقط.
وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ 15 يوماً تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.مصر الفنان فايق عزب
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 12:38 PM
أجرى عملية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبتهوفاة الفنان المصري فايق عزب بعد صراع مع المرض
أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.
ووفق "روسيا اليوم"، أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي؛ بسبب سقوطه على رقبته مما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليلاً لمعرفة نوع البكتيريا، وظهرت أنها بكتيريا "مارسا" في الصدر فقط.
وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ 15 يوماً تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.
، وفاة الفنان المصري فايق عزب بعد صراع مع المرض ،
المصدر : الخليج 365
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