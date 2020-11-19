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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 12:15 PM
حالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 8 محافظاتحائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل محافظات: الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وسميراء، وموقق.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
، حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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